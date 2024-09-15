Hendek'teki Fabrika Patlamasında 1 Ölü, 30 Yaralı

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(İSTANBUL) - Sakarya Valiliği, Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, soğutma çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin Sakarya Valiliği son bilgileri aktardı. Valilik X hesabından yapılan açıklamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2'si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 İtfaiye Erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir. Patlama sonrası soğutma çalışmaları devam etmekte ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına fabrika çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, Fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir."