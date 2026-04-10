Heritage İstanbul: 10 Bin Ziyaretçi Ağırladı

10.04.2026 14:39
Heritage İstanbul, kültürel miras temalı etkinlikte 10.560 ziyaretçi ve 142 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

"Geçmişe Gelecek Sağla" sloganıyla açılan Heritage İstanbul, on bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi'ndeki etkinlik 10 bin 560 ziyaretçi ve 142 katılımcıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin kültürel miras konusundaki kapsamlı organizasyonlarından biri olan etkinlikte düzenlenen konferans serisi, Miras Sohbetleri ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen fuar, çeşitli sektör paydaşlarını da bir araya getirdi.

Restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları ele alındı

Fuarın dört günlük programında Tarihi Yarımada'daki restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmalarının yanında Türkiye'nin miras alanlarında yürütülen çalışmalar da uzmanlar tarafından ele alındı. 142 ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı fuar, kültürel miras alanında uluslararası işbirliklerine de zemin hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, "Heritage İstanbul, istikrarlı büyümesi ile sadece Türkiye'nin değil bulunduğumuz coğrafyanın en büyük kültürel miras fuarı. Artan ziyaretçi sayısı ve katılımcıları ile emeğimizin karşılığını almaktan son derece mutluyuz. Sahadan aldığımız dönüşler, bize gelen yorumlar başarılı bir fuar geçirdiğimizi doğruluyor. Ekibimle sıradaki buluşmalarımız için çalışmaya başlıyoruz. Sırada Orta Asya ve savaş sona erince Orta Doğu edisyonları olacak." ifadelerine yer verdi.

Fuarda "Silahlı Çatışmalarda Kültürel Varlıkların Korunması", "Yasadışı Trafik Ağı: Sosyal Medya Üzerinden Tarihi Eser Kaçakçılığı", "Yazılı Hafızanın Kültür Muhafızı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı", "İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Teşhir Tanzim Çalışmaları", "Türkiye'nin Doğal Miras Yönetimi", "Bir Müze Bin Hikaye: Ayrışan Dünyada Birleştiren Müzeler", "Sharjah'taki Restorasyon Projeleri", "Moskova'nın Tarihi Çevresi, Kültürel Miras Restorasyonuna Örnekler", "Kültürel Miras Çalışmaları Odağında Toplumumuz ve İstanbul Rum Patrikhanesi", "Bitlis'in Kültürel Mirasını Koruma Üzerine Kamu, Üniversite ve Özel Teşebbüs İşbirliği" ile "Yapay Zeka Çağında Kültürel Mirasın Korunması ve Erişimi: Kütüphanelerin Stratejik Rolü" başlıklı söyleşi ve paneller de düzenlendi.

Kaynak: AA

