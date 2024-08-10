Heybeliada\'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bayraktepe mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını fark eden ada sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da katıldı.
İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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