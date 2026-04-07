Heyelan Davasında Sanıklar Yargılanıyor

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda arabasını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölmesine ilişkin istasyon sahibi ve mesul müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya eşi ve çocuklarını kaybeden müşteki Çiğdem Kaya, tutuklu sanık istasyon sahibi M.Z.G. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesul müdür K.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya'nın annesi Nurhayat ile babası İrfan Kaya da mahkemede hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.Z.G, savunmasında, iddianamede yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan Risk Analizi ve Değerlendirme Formu'na imza atmadığını söyledi.

Formun olaydan 3 gün sonra yapıldığını iddia eden M.Z.G, "Ben de sonradan öğrendim. Aldığım ruhsatlar devlet tarafından onaylı ruhsatlardır. Yıkamadaki boşluk o dönemde ruhsatta yoktu. Oradaki yer bizim yerimiz değildir. Devletin arazisidir. Benim arazime düştü. Ben suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Benim suçum varsa cezalandırın." dedi.

Tutuksuz sanık K.Y, Risk Analizi ve Değerlendirme Formu'nda atılan imzanın kendisine ait olduğunu belirterek, "Adliyeden acil olarak evrak beklendiği söylendi. Ben bu imzayı kazadan 3 gün sonra attım. Kazadan önce tespit yapılsaydı önlemini alırdık." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Kaya ve Nurhayat Kaya da suçluların cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmalarını alan heyet, tanıkları da dinledi.

Mahkeme heyeti, M.Z.G'nin tutukluluk halinin, mesul müdür K.Y. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiğdem Kaya, 20 gün sonra olayın üzerinden tam 1 yılı geride bırakmış olacaklarını söyledi.

Acısının devam ettiğini aktaran Kaya, "Çocuklarımın ve eşimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Benim hayatımı mahvettiler. Bu süreç beni çok yıprattı. Hala ilaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Sakatlığım hala devam ediyor. Toplum içine bile giremiyorum bu sakatlığımın yüzünden. İnsanların acıyarak bakması yüzünden. İnşallah adalet yerini bulur. Cezalarını alırlar kimler sebep olduysa. Keşke önlemini alıp takdirini Allah'a bıraksalardı ama inşallah cezalarını alırlar." dedi.

Müşteki avukatı Kartal Akcan da 1 Ekim'e ertelenen davada karar çıkmasını tahmin ettiklerini kaydetti.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan 2025'te toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya, çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Mina Kaya (5) hayatını kaybetmişti.