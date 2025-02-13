Hibe Destekleri Yükseltildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteğinin 580 bin liraya, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin ise 435 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini belirtti.

Işıkhan, "Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin liradan 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin liradan 580 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltiyoruz." bilgisini verdi.