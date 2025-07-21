Hibrit KAPLAN'ın Başarılı Yarışı - Son Dakika
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Hibrit KAPLAN'ın Başarılı Yarışı

21.07.2025 13:32
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FNSS'in hibrit KAPLAN aracı, drag yarışında üstün hız ve performans gösterdi.

Hibrit askeri aracın sahip olduğu üstün performans değerleri, sıra dışı bir faaliyetle ortaya konuldu.

Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri, yeni nesil teknolojilerin zırhlı muharebe araçlarına etkisini gösteren bir çalışmaya imza attı.

Bu kapsamda, arazide oluşturulan parkurda dizel ve hibrit güç grubuna sahip iki paletli KAPLAN aracı yarıştırıldı.

Özellikle modifiye iki veya daha fazla aracın düz bir pistte, genellikle kısa mesafede, en hızlı şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için yarıştığı bir motor sporu türü olan "drag-kalkış" yarışı, bu kez askeri araçlar arasında gerçekleştirildi.

Hızlanma (ivmelenme) ve tepki süresinin kritik önemde olduğu bu yarışta, startta aynı hizada duran iki araç, başlama işaretiyle bitiş noktasına ilk ulaşan olmaya çalıştı.

Başlangıçtaki tepki ve hızlanmayla rakibinin önüne geçen KAPLAN HİBRİT, bitiş çizgisini de farklı şekilde önde geçti. Hibrit araç, sessizliği ve personel konforuyla da dikkati çekti.

KAPLAN HİBRİT Güç Grubu, FNSS ürün gamında yer alan ve gelecekte üretilmesi muhtemel paletli araç platformlarına ve modernizasyon ihtiyacı olan tüm paletli araç ailelerine entegre edilebilir, özgün bir hibrit güç grubu çözümü olarak geliştirildi. Mobilite ve doğrulama testleri tamamlandı.

KAPLAN HİBRİT harici iletilebilir güç ve artırılmış yakıt ekonomisi ile paletli bir araç için üstün arazi performansı sunuyor. Araç, düşük devirlerde yüksek tork üreten elektrik motorları ve yeni hibrit tahrik sistemi sayesinde diğer paletli platformlara oranla daha hızlı ivmelenme sağlıyor.

Sağ ve sol paleti süren iki ayrı elektrikli sürüş sistemi, birer elektrik motoru ve iki oranlı dişli kutularından oluşan sistem, aracın yüksek hız, manevra ve arazi kabiliyetlerini daha da iyileştirecek şekilde tasarlandı. Bu sayede muharebe sahasında gerekli manevralar daha hızlı bir şekilde yapılarak muharebe alanında kritik avantaj sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Güncel, Fnss, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hibrit KAPLAN'ın Başarılı Yarışı - Son Dakika

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