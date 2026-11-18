Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen Hicaz Demiryolu'nun Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Suriye arasındaki bağlantısının yeniden sağlanması amacıyla mayın temizleme çalışmalarına başlandı.

İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İslahiye Tren Garı'nda yaptığı açıklamada Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen tarihi hattın yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından yürütülen mayın temizleme çalışmalarının nisan sonu veya mayıs başında tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Oğuztürk, ardından rayların yenilenmesi ve hasarlı bölümlerin onarılmasına başlanacağını kaydetti.

Oğuztürk, ilk etapta İslahiye'nin Tahtaköprü mevkisi ile Suriye'nin Meydan Ekbez köyü arasındaki yaklaşık 600 metrelik demir yolu bağlantısının yeniden kurulmasının planlandığını, ilerleyen süreçte hattın Halep'e kadar uzatılmasının hedeflendiğini ifade etti.