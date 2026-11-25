Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Eski TBMM Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in ailesi, Eyüpsultan'daki Art İstanbul Feshane'de taziyeleri kabul etti. Siyaset, yerel yönetim, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim başsağlığı dileklerini iletti.

89 yaşında yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için İstanbul'da taziye kabul programı düzenlendi. Taziye kabulü, Saat 11.00-17.00 arasında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirildi. Aile, taziyeleri burada kabul etti.

Taziyeye, Çetin'in eşi İnci Çetin, kızları Ece Çetin ve Handan Çetin oğlu Arın Çetin, yeğeni Anıl Çetin katıldı.Taziye kabulüne katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Cafer Parlak, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer avukat kızı Seraf Özer'de yer aldı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Emre Altuğ da Çetin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Dalan yaptı konuşmada "Çetin siyasette birleştirici yönü ile anılacak tam da ihtiyaç olduğu zamanda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Taziye, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından son buldu.

Çetin'in cenazesi yarın İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya gönderilecek. Hikmet Çetin, 27 Kasım Cuma günü saat 11.00'de TBMM'de düzenlenen resmi törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak ve Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.