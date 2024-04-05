Hindistan'da Ramazan Ayının Son Cuma Gününde Namaz Kılındı

Sivas Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey mazbatasını aldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Turan İlbey mazbatasını aldı. İlbey, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek, Ulaş'ın daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışacağını söyledi.