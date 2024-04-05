Hindistan'da Ramazan Ayının Son Cuma Gününde Namaz Kılındı

UTTAR PRADEŞ, 5 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj bölgesindeki bir camide Ramazan ayının son Cuma gününde namaz kılan Müslümanlar, 5 Nisan 2024. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Turan İlbey mazbatasını aldı. İlbey, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek, Ulaş'ın daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışacağını söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. İskenderun Adliyesi'nde devam eden programda ise 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anısına yapılan anıta karanfil bırakıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açıldı. İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Sergiye katılan öğrenciler kutlandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, cuma namazının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yaparken, vatandaşlar da camiyi ziyaret ederek Sakal-ı Şerif'i gördükten sonra şükür namazı kıldıklarını belirtti.
Yerel seçimden birinci çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, mazbatasını aldı. Pehlivan, seçim dönemini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.
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