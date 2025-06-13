Hindistan'da Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcu - Son Dakika
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Hindistan'da Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcu

13.06.2025 16:38
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Ahmedabad'da 'Air India 171' uçağının düşmesinin ardından sadece Ramesh Viswashkumar kurtuldu.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında düşen uçaktan kurtulan Ramesh Viswashkumar, tarihteki uçak kazalarının ardından tek hayatta kalan benzer kişilerin hikayelerini yeniden gündeme getirdi.

Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düşen "Air India 171" uçağındaki 242 kişiden yalnızca 40 yaşındaki Ramesh Viswashkumar kurtuldu.

"11A" numaralı koltuğun yolcusu Viswashkumar, kurtulduktan sonra elindeki telefonuyla yürüyerek ambulansa bindiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından "mucize yolcu" olarak anılmaya başlandı.

Viswashkumar, yaşadıklarını, "Kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra büyük bir gümbürtünün ardından uçak çakıldı. Her şey çok hızlı oldu." diyerek anlattı.

Öte yandan, Viswashkumar, içindeki herkesin yaşamını yitirdiği uçak kazasından ilk defa tek kurtulan kişi değil. AA muhabiri, çok sayıda kişinin öldüğü uçak kazalarından kurtulan kimi "mucize yolcu"larla ilgili haberleri derledi.

4 yaşındayken kazadan kurtuldu

Ağustos 1987'de Northwest Hava Yollarının "255" sayılı, ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinden kalkan uçağındaki 155 yolcunun arasında henüz 4 yaşındaki Cecelia Cichan da bulunuyordu.

Yolculuğa ailesiyle çıkan Cichan, uçağın dakikalar içinde yere çakılmasının ardından kazadan kurtulan tek kişi olarak tarihe geçti.

Annesinin üstüne kapanmasıyla sağ kaldığı düşünülen Cichan, yıllar sonraki röportajlarda kazayı her gün düşündüğünü ve o günden kalan izleri vücudunda taşıdığını söyledi.

Kazadan tek kurtulanın kendisi olduğunu anlaması için yılların geçmesi gerektiğini belirten Cichan, bunun için ergenlik döneminde "suçluluk" hissettiğini anlattı.

Cichan'ın 6 yaşındaki ağabeyi dahil ailesinden 3 kişiyi kaybettiği kazadan geriye ise hastane sedyesinde başındaki pembe bandanasıyla kadraja gülümsediği fotoğraf kaldı.

"Yaşamak için ikinci bir şans elde ettiğimden minnettarım"

Amerikan futbolu maçını izlemek için seyahat eden taraftarlar da dahil olmak üzere 71 kişiyi taşıyan "203" sayılı Galaxy Hava Yolları uçağı, 1985 yılında Nevada eyaletinden kalkışı sonrası kaza yaptı.

Enkazdan sağ çıkarılan 3 kişiden 2'sinin kısa süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından kazanın tek kurtulanı 17 yaşındaki lise öğrencisi George Lamson Jr. oldu.

İlerleyen yıllarda yaşadığı travmayı atlatmak için kendi hikayesine benzer olayları yaşamış kişilerle iletişime geçtiğini belirten Lamson, "Yaşamak için ikinci bir şans elde ettiğimden minnettarım." dedi.

Lamson, Hindistan'daki kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan oldukça etkilendiğini kaydetti.

12 yaşındaki çocuk, yaklaşık 11 saat okyanusta tek başına kaldı

Yemen'in ulusal hava yolu şirketi Yemenia Hava Yolları uçağı, 2009 yılında kalkış yaptığında annesinin yanındaki koltukta oturan Bahia Bakari, henüz 12 yaşındaydı.

Komorlar'a giden uçağın kaza yapmasının ardından 152 kişi yaşamını yitirirken Bakari, okyanusta tek başına yaklaşık 11 saat boyunca yaşam mücadelesi verdi.

Yıllar sonra görülen davada ifade veren Bakari, ağzında hissettiği yakıt tadıyla uçağın enkazına tutunmaya çalıştığını anlattı.

Saatler süren mücadelenin ardından uykuya daldığını söyleyen Bakari, gözlerini açtığında kıyıyı görebildiğini dile getirdi.

Hayatta kalabilmek için 10 gün yürüdü

Peru'da 1971'de iç hat uçuşu yapan yolcu uçağı, yıldırım çarpmasının ardından düştü. 91 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan tek kişi 17 yaşındaki Juliane Koepcke oldu.

Koepcke'nin kazayla ilgili son hatırladığı şey, yanında oturan annesinin "Sona geldik, her şey bitti." sözleri oldu.

Köprücük kemiğindeki kırığın yanı sıra vücudundaki birçok yaraya rağmen 10 gün yağmur ormanlarında yürüyen Koepcke, babasının öğrettiği hayatta kalma becerileriyle yaşama tutundu.

Ormanda geçirdiği 10 günün sonunda nehirde yüzerken bulunan Koepcke'nin hayat hikayesi, 1998 tarihli "Wings of Hope" belgeseline de ilham kaynağı oldu.

103 kişinin öldüğü kazadan kurtuldu

Libya devlet hava yolu şirketi Afriqiyah Hava Yollarının uçağı, 9 yaşındaki Ruben van Assouw'un da bulunduğu 104 kişiyle 2010'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden havalandı.

Libya'da havalimanı yakınlarında kaza yapan uçaktan kurtulan tek kişi olan küçük çocuk, yakınlardaki hastanede günlerce tedavi gördü.

Assouw, kazada ailesini de kaybetti.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etti.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmedabad, Hindistan, Havacılık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcu - Son Dakika

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