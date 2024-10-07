Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı: Çin'in Gerisindeyiz

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Hindistan'da yeni göreve gelen Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, savunma teknolojisinde Çin'in gerisinde kalındığını belirterek, özellikle imalat alanındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Hindistan'da yayın yapan Hindu gazetesinin haberine göre, Singh, Hava Kuvvetlerinin 92. kuruluş yıl dönümü öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hindustan Aeronautics şirketinin bu yıl Hava Kuvvetlerine katılması planlanan 83 adet "Tejas Mark-1A" tipi süpersonik savaş uçaklarının hiçbirini teslim edemediğine dikkati çeken Singh, "Eskiden Çin'den teknolojik olarak ilerideydik ancak şimdi geride kaldık, bu açığı kapamamız gerek." dedi.

Singh, özellikle imalat hacmi ve süresi bakımından Çin'i gecikmeyle takip ettiklerinin altını çizerek bunu giderilmesinin zaman alacağına işaret etti.

Hindistan yerli üretim savaş uçaklarında yeni nesil jetlerin teslimatını henüz gerçekleştirememişken Çin'in, muadili "J-20" savaş uçaklarından envanterinde 300 adet olduğu tahmin ediliyor. ABD'de yayın yapan askeri havacılık dergisi Air and Space Force'a göre, Çin yılda 100 adet J-20 üretme kapasitesinde sahip bulunuyor.