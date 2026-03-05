Erzurum'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dün bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı esnada yakalanan M.A'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlıktan 31 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?