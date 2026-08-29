Hisarcık'ta Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı
Otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ve oğlu yaralandı, sağlık durumları iyi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı.
Ergün B. idaresindeki 45 AF 502 plakalı otomobil, Kutluhallar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları otomobilden ekiplerce yaralı halde çıkarılan sürücü Ergün B. ile annesi Sevim B, sağlık ekiplerince Hisarcık Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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