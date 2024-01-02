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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı

Çorum'daki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım kapasitesini artırmak amacıyla 16 yatak kapasiteli 2. seviye yoğun bakım ünitesini hizmete sundu. Hastane yetkilileri, yeni ünitenin il dışına sevkleri azaltmak ve yoğun bakım doluluk oranlarını düşürmek için yapılan çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Hastanenin kapasite artırma ve sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı
02.01.2024 - 20:49,
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 yatak kapasiteli 2'nci seviye yoğun bakım ünitesinin hizmete sunulduğu bildirildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kent merkezindeki tek genel kamu hastanesi olduğu hatırlatıldı.

Hastanedeki yoğunluğu düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Yüksek yoğun bakım doluluk oranlarını düşürmek ve il dışına sevkleri azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, yeni tesis edilen 2. seviye ve 16 yataklı yoğun bakım ünitemizi Ocak itibarıyla hizmete alarak yoğun bakım kapasitemiz artırılmıştır. Hastanemiz yeni yoğun bakım ünitesinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hastanemizde kapasite artırıcı ve kesintisiz sağlık hizmet sunumuna dair yapısal ve işlevsel iyileştirme çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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