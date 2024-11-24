Hizbullah, İsrail'e Saldırdı

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki gasbedilmiş Filistin topraklarını ve bir askeri üssü füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin bulunduğu 17 noktaya saldırı gerçekleştirildiği belirtilirken İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralanmaların olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiği belirtilerek, İsrail'in kuzeyindeki gasbedilmiş Filistin toprakları ile Şeraga Askeri Üssü'nün füzeler ve İHA'larla hedef alındığı vurgulandı.

İsrail ordusundan ölü ve yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 670 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 670 kişi öldü, 15 bin 413 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.