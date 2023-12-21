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Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırdı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırdı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde, İsrail'e ait sınırdaki 6 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnanlı 26 sivil öldürüldü. Çatışmalarda ayrıca 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Hizbullah, İsrail\'in askeri noktalarına saldırdı
21.12.2023 - 15:37,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde, İsrail'e ait sınırdaki 6 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına yönelik düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Kiryat Şımuna yerleşim birimindeki İsrail askerlerinin toplanma noktasının, katyuşa füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

İsrail'in Branit ve Cerdah askeri noktası, Dovev ve Avivim yerleşim birimleri ile işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri'ndeki hedeflerin de "uygun silahlarla" hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnanlı 26 sivil öldürüldü.

Çatışmalarda ayrıca 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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