Hizbullah, İsrail'in sınırdaki askeri noktalarına saldırılar gerçekleştirdi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki askeri noktalarına saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.
Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in Birket Rişe mevzisinin füzeyle hedef alındığı ve ardından mevziden dumanların yükseldiği ifade edildi. Er-Rahib mevzisinin de topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.
Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada da İsrail'in Netua yerleşim biriminde konuşlu olan Merkava tipi tankın füze ile hedef alındığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan'ın Rimeyş beldesi semalarında İsrail'e ait bir füzenin infilak ettiği aktarıldı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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