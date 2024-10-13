Hizbullah: İsrail Misket Bombalarıyla Saldırdı

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Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir bölgeye, uluslararası yasaklı misket bombalarıyla saldırdığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğu belirtilerek, "İsrail'in Filistin ve Lübnan halkına karşı işlediği suç listesine yeni bir vahşilik eklendiği" ifade edildi.

İsrail'in hastaneleri ve ambulansları bombaladığına da işaret eden açıklamada, ABD'nin siyasi ve askeri desteği olmadan İsrail'in böyle bir adımı atmaya cesaretinin olamayacağı savunuldu.

Hizbullah'ın iddialarına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın, toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.