Hizmet-Üretici Fiyat Endeksi Mart 2024'te Artış Gösterdi

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(ANKARA) - Hizmet-Üretici Fiyat Endeksi 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,09 artış gösterdi.

TÜİK Hizmet-Üretici Fiyat Endeksini mart-2024 ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 78,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 91,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 96,31, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 97,65 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,86 ARTIŞ

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,86, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde3,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,37, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 4,56 artış gerçekleşti.