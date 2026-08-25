Hocalar\'da Ev Yangını

? Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Çalca köyünde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.