Hokusai\'nin Hayatı Performansı Sahnelendi

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Japon ressam Hokusai'nin hayatına odaklanan performans "The Life of Hokusai" (Hokusai'nin Hayatı), ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluştu.

ENKA Sanat tarafından ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin doğumunun 260. yılı için tasarlanan performans, Istanbul Fringe Festival 2024 programının bir parçası olarak sahnelendi.

"Cool Japan Matching Award" ile onurlandırılan performans, Hokusai'nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir ediyor. Ayrıca gösteride sanatçının eserleri, büyük bir projeksiyona yansıtıldı.

Sanatçıyı koreograf ve performans sanatçısı Katsumi Sakakura, kızı Oie'yi dansçı Karin Kato, eşi Koto'yu ise opera sanatçısı ve oyuncu Yasko Fujii canlandırdı.

Performansın konusu ise şöyle:

Kendisinin cennetin ve dünyanın enerjileri arasında bir köprü ve bir ejderhanın vücut bulmuş hali olduğuna inanan Hokusai, felç geçirdikten ve büyük bir yangında her şeyini kaybettikten sonra birçok başyapıt çizer. Kendini resme kaptırdığı yıllarda, ihmal ettiği karısı Koto'nun ani ölümünden sonra o kadar derin bir pişmanlık duyar ki sanatının anlamını sorgulamaya başlar.

Performans o yıllara odaklanırken, insanların dünyanın karmaşası içinde hayattaki önemli şeyleri nasıl gözden kaçırma eğiliminde olduklarını gözler önüne seriyor.