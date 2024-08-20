Hollanda Başbakanı Gazze'de ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Gazze'de ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra Gazze'de 'derhal ateşkes' ve Gazze'ye daha fazla insani yardım geçişinin sağlanması çağrısında bulundu.

20.08.2024 23:16
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra Gazze'de "derhal ateşkes" ve Gazze'ye daha fazla insani yardım geçişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Başbakan Schoof, X'ten yaptığı açıklamada, Netanyahu ile telefonda Gazze'deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.

Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önlenmenin hayati önem taşıdığını belirten Schoof, "Şiddet ve misilleme döngüsü kırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaşmasının zaruri olduğunu vurgulayan Schoof, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin acı çeken halkına engelsiz bir şekilde ulaşabilecek daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına yönelik bir anlaşma elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Schoof, Hollanda'nın ateşkes sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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