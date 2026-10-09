Hollanda Başbakanı Jetten, UCM yaptırımında 6 ayı fırsat görüp gerekirse adım atacak

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırımlarının 6 ay sonra yürürlüğe girecek olmasının diplomatik çözüm için fırsat sunduğunu belirterek, bu sürenin sonunda gerekmesi halinde Mahkemenin çalışmalarını sürdürebilmesi için ortaklarıyla gerekli önlemleri almaya hazır olduklarını bildirdi.

Jetten ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hollanda'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin soruları yanıtladı.

UCM'ye ev sahipliği yapan Hollanda'nın yaptırımlara nasıl karşılık vereceği ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenip önlenemeyeceğine ilişkin soruya Jetten, Mahkemenin uluslararası hukuk düzeninin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak yanıt verdi.

Jetten, yaptırımların hemen yürürlüğe girmeyecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirerek, bunun ABD ve ilgili diğer taraflarla çözüm arayışlarını sürdürmek için zaman sağlayacağını belirtti.

Önlerindeki 6 aylık süreçte ABD ve diğer taraflarla birlikte çalışabileceklerini ifade eden Jetten, bu dönemde UCM'nin işleyişinin modernize edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik imkanların değerlendirilebileceğini söyledi.

Jetten, "Ancak 6 ayın sonunda gerekli olması halinde, bu hakimlerin önemli çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak için ortaklarımızla birlikte gerekli önlemleri almaya da hazırız." dedi.

Costa: "Uluslararası adalet, intikamın tek alternatifidir"

AB Konseyi Başkanı Costa da uluslararası adaletin uluslararası hukukun korunması açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Uluslararası adalet, intikamın tek alternatifidir. Hesap verebilirlik olmadan kalıcı barış olmaz." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin mart ve haziran aylarında düzenlenen AB zirvelerinde uluslararası hukuku koruyan kurumlara ve UCM'ye desteklerini vurguladıklarını hatırlatan Costa, ABD'nin yaptırım kararından derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Costa, ABD'ye gelecek 6 aylık süreçte sorunun aşılması için diyaloğa girme çağrısında bulunarak, AB'nin UCM'ye desteğinin süreceğinin altını çizdi.

Başkan Costa, "UCM'yi destekleme ve desteklemeyi sürdürme, uluslararası adaletin bağımsızlığını koruma, Mahkeme üyelerini ve çalışanlarını güvence altına alma konusunda tam kararlılığa sahibiz." diye konuştu.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, UCM'ye yönelik aldıkları yaptırım kararını savunarak, "Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." diyen Rubio, "Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar artık tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında Mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.