Hollanda, İran Büyükelçisi'ni çağırdı

Hollanda, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ile "Kıbrıs"a ve Türkiye'ye balistik füze fırlatma girişimi nedeniyle İran'ın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, "Halka ve sivil altyapıya yönelik bu rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Berendsen, "Bugün öğleden sonra, İran'ın, Kıbrıs ve Türkiye dahil, Körfez ülkelerine ve daha geniş bölgeye yönelik devam eden insansız hava aracı ve füze saldırıları nedeniyle İran'ın Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdım." ifadesini kullandı.

İran'a saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulunan Berendsen, "Ortaklarımızla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.