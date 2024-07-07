Hollanda, Türkiye'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Hollanda, Türkiye'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalin son maçında Hollanda, Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye'nin golüne karşılık Hollanda, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyeti elde etti. Hollanda, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

07.07.2024 00:08
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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final etabı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Çeyrek finallerin son maçında Hollanda, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek yarı final biletini alan son ülke oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalin son maçları bu akşam oynandı. Son çeyrek final müsabakasında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda karşı karşıya geldi. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetti.

Hollanda, Türkiye'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı final biletini kazanan son ülke oldu. Türkiye, 35. dakikada Arda Güler'in açtığı ortada Samet Akaydın'ın kafasından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesinin çıkmadığı maçın ikinci yarısında Hollanda, Stefan de Vrij (70') ve Mert Müldür'ün (76' kendi kalesine) attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. A Milliler geriye düştükten sonra tempoyu artırıp atakları sıklaştırsa da gol bulamadı ve Hollanda 2-1 kazanarak yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

9 Temmuz'da oynanacak ilk yarı final maçında İspanya ve Fransa, Münih'te karşı karşıya gelecek.

İkinci yarı final maçı ise 10 Temmuz'da İngiltere ve Hollanda arasında Dortmund'ta oynanacak.

Kaynak: ANKA

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