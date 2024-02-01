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Hong Kong'da Bahar Bayramı süslemeleriyle donatılmış bir cadde - Son Dakika
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Hong Kong'da Bahar Bayramı süslemeleriyle donatılmış bir cadde

Hong Kong\'da Bahar Bayramı süslemeleriyle donatılmış bir cadde

HONG KONG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Hong Kong'da Bahar Bayramı süslemeleriyle donatılmış bir cadde, 31 Ocak 2024. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

01.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:39
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HONG KONG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Hong Kong'da Bahar Bayramı süslemeleriyle donatılmış bir cadde, 31 Ocak 2024. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Hong Kong'da Bahar Bayramı süslemeleriyle donatılmış bir cadde - Son Dakika
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