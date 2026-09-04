Hong Kong, Fransa\'nın kuş gribi görülen bölgesinden kümes hayvanı ithalatını askıya aldı

HONG KONG, 4 Eylül (Xinhua) -- Hong Kong, kuş gribi salgını görülen Fransa'nın Maine-et-Loire bölgesinden kümes hayvanı eti ve ürünlerinin ithalatını askıya aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'na bağlı Gıda Güvenliği Merkezi perşembe günü yaptığı açıklamada, Hong Kong'da halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu bölgeden kümes hayvanı etleri, ürünleri ve yumurtalarının ithalatının derhal durdurulması talimatı verdi.

Merkez sözcüsü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün bu bölgede son derece patojenik H5N1 kuş gribi salgını tespit edildiği yönünde bildirimlerde bulunduğunu kaydederek, kararın söz konusu bildirimler dikkate alınarak alındığını ifade etti.

Fransız yetkililerle konuyla ilgili temasa geçtiklerini kaydeden sözcü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün ve ilgili makamların salgın hakkında yayımlayacağı bilgileri yakından takip edeceklerini belirtti. Sözcü, durumdaki gelişmelere göre uygun önlemlerin alınacağını söyledi.