Hong Kong'ta İlk Kez İkiz Dev Panda Doğdu

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 19 yaşındaki panda Ying Ying'in doğum yapmasıyla ilk kez ikiz dev panda dünyaya geldi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, anne panda Ying Ying ile baba panda Le Le'nin yaşadığı Ocean Park yetkilileri, ikizlerin doğumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, insanlarda 57 yaşına denk gelen 19 yaşındaki Ying Ying'in dünyada ilk doğumunu yapan en yaşlı anne dev panda olduğu ifade edildi.

Çin'in 2007'de Hong Kong'a hediye ettiği dev pandalar Ying Ying ve Le Le'nin daha önce de yavrulaması için çabalandığı belirtilen açıklamada, biri dişi biri erkek ikizlerin burada doğan ilk dev pandalar olduğu kaydedildi.

Çin'in ulusal değeri pandalar

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de "panda diplomasisi" olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başlamıştı.