Houston'da 19 Mayıs Coşkusu ve Yardımlaşma

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Türk toplumu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl, sosyal yardımlaşmayı ve gönüllü sivil toplum çalışması ruhunu öne çıkaran etkinlikle kutladı.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun ve Houston Türk Amerikan Derneğinin (ATA-Houston) işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, bölgede yaşayan bir grup Türk vatandaşı, ihtiyaç sahiplerine Houston Food Bank adlı yardım kuruluşunca dağıtılacak gıda kolilerinin hazırlanmasında gönüllü yer aldı.

Çocukların da aralarında bulunduğu her yaştan geniş katılımla düzenlenen organizasyonda, 35 Türk gönüllü, söz konusu gıda yardım kuruluşunun ana deposundaki gıda kolilerinin oluşturulmasına yardım etti.

Türk gönüllüler, bu çalışma sırasında yaşlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere her biri 15 kilo ağırlığında 14 bin öğün ihtiyacını karşılayabilecek 495 adet gıda kolisi hazırladı.

Houston Başkonsolosu ve ailesi de gönüllüler arasında yer aldı

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve ailesi de gönüllü Türklerle birlikte söz konusu sosyal yardımlaşma çalışmasına katıldı.

"Herkesin içinde yaşadığı toplumun yararına işler yapması gerektiğini" belirten Başkonsolos Akıntı, Houston ve çevresindeki şehirlerde gıda desteğine ihtiyaç duyan düşük gelirli ailelerin desteklenmesine yönelik "bu çalışmanın bir parçası olmaktan ve ailesiyle birlikte bu çalışmaya katılmaktan" dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk gönüllülerle bu organizasyona katılmaktan duydukları manevi tatmini ifade eden Akıntı, bu yöndeki yardım faaliyetlerinde yeniden gönüllü olarak görev alma dileklerini paylaştı.

Organizasyon kapsamında, Houston Başkonsolosluğunun eşgüdümünde bölgede yaşayan Türk toplumu tarafından bağışlanan 1,5 ton civarındaki gıda malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Houston Food Bank kuruluşuna teslim edildi.