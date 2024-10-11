Hrant Dink Davasında Erteleme

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden bozduğu dava, sanıkların son sözlerinin alınarak kararın açıklanması için 10 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davaya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ile Dink ailesinin avukatları ise mahkemede hazır bulundu. Tutuklu sanık Muharrem Demirkale, savunmasını SEGBİS aracılığıyla yapmak yerine mahkeme salonuna gelerek yapmak istediğini ve bunun için mahkemeden süre istediğini söyledi.

Davada, Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılıç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin, Volkan Şahin ve Yavuz Karakaya yargılanıyor.

"Bu iddiaları reddediyorum ve bu iftirayı atan herkesten bu dünyada da öbür dünyada da davacıyım"

Cinayetin işlendiği süreçte astsubay kıdemli başçavuş olan tutuklu sanık Yavuz Karakaya, savunmasında "Hakkımızda evrak düzenleyenler mahkemeye getirilmedi, 'andırıyor' tabiri delil sayıldı. Ogün'ün verdiği tarif ne bana ne Bekir Yokuş'a benzemiyor. Teşhis yaptırılmadı. Dosyada kumpas vardır. Üretilmiş belge ile 4 kişiye suç atıldı. Biri de benim. Ali Barış Sevindik ve Metin Yıldız beraat etti. Bekir Yokuş ve ben mağdur olduk. Ogün Samast'ın beyanları güvenilir bulunmadığı için bazı sanıkları beraat ettirdiniz. Benim hakkımda da çelişkili beyanları var. Olay gününe ilişkin söyledikleri de tutarsızdır. Trabzon'dan İstanbul'a gelen jandarma görevlileri ile buluşmadım... Benim bu cinayet olayıyla ilgili uzaktan, yakından alakam yoktur. Bu iddiaları reddediyorum ve bu iftirayı atan herkesten bu dünyada da öbür dünyada da davacıyım. Hakkımı helal etmiyorum. Sahte deliller üretilmiştir. Bu dosya kumpas dosyasıdır. Tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.

Duruşmaya öğle saatlerinde ara verildi. Sanıkların avukatları da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Aradan sonra başlayan duruşmada Yavuz Karakaya'nın avukatı "Müvekkilim Ağustos 2006 tarihinde Hrant Dink için Bakırköy'de yapıldığı iddia edilen keşif çalışmasına katılmış değil. Böyle bir görüşme ve baz kaydı yok. Orada istihbaratın binası var. Müvekkilin orada bulunması normal" dedi.

10 Ocak 2025 tarihinde son sözler alınarak karar açıklanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti. Heyet, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Mütalaada hangi cezalar istendi?

Açıklanan mütalaada, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi istendi. Açıklanan mütalaada, astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'Anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Bir sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması istendi.