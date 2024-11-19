HSK\'den 332 Hakim ve Savcıya Atama

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(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından 332 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Birinci Dairesi, hakim ve savcıların talepleri değerlendirilerek yeni atama kararlarını açıkladı. HSK'nin internet sitesinde yer alan iki kararnameye göre, adli yargıda 318, idari yargıda 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK'den yapılan açıklamada, kararnamedeki atamalara itiraz etmek isteyen yargı mensuplarının, tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu"nu doldurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sekücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı

Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekili Ali Şafak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Gökhan Şen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Güngör Karakoç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi Barış İntepe, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.