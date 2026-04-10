HSK Müfettişine Saldırı Davası Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HSK müfettişini bıçakla yaralayan sanık Çingay'ın yargılaması sürecinde tanık beyanları alındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Çingay ve avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celsede Çingay'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun geldiğini ve tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık H.K, HSK yemekhanesinin muhasebesinde çalıştığını, öğle arasında sigara içmeye çıktıklarını, yanlarından geçen birinin sanık Çingay'a sinkaflı konuştuğunu duyduğunu söyledi.

Çingay'ın hızlı bir şekilde içeri girdiğini belirten H.K, "Müdürümüzün yanına gittiğini düşündüm. Birkaç dakika sonra bağırış sesleri geldi, olay gerçekleşmiş. Ben olaya şahit olmadım." dedi.

Mahkeme başkanı tanık beyanının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, Berat Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Çingay, rapordaki ve tanık beyanındaki aleyhe hususları kabul etmediğini, önceki tanıkların ifadelerine müdahale edildiğini düşündüğünü savunarak şu beyanda bulundu:

"Suçu tasarlayarak hareket eden kişi, öncesinde yer tespiti yapar. Yüksek güvenlikli HSK'de bu olayı tasarlayarak yaptığım iddiası mantık dışıdır. Benim şahsıma küfür edilince bu olay yaşandı. Ben akıl hastasıyım. 1,5 yıldır tutukluyum. Savunma yapmak için ek süre talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum."

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sanık avukatı da tanık beyanının kendi savunmalarının doğru olduğunu gösterdiğini söyledi. Müvekkilinin akıl hastası olduğunu savunan avukat, Adli Tıp Kurumundan gelen raporda çelişkiler bulunduğunu öne sürdü.

Bir üst kuruldan rapor alınmasını gerektiğini ifade eden sanık avukatı, esasa ilişkin mütalaaya savunma yapmak üzere mahkemeden ek süre talep etti.

Müşteki avukatı da karşı tarafın yargılama süresini uzatmaya çalıştığını ve sanığın en üst sınırdan ceza almasını talep ettiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek ek süre taleplerinin kabulüne karar verdi.

Duruşma, 19 Haziran'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Ekim 2024'te, HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladığı belirtiliyor.

Ağır yaralanan müfettişin hastaneye kaldırıldığı, Çingay'ın ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı aktarılan iddianamede, Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:54:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.