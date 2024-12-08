HTŞ Lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Suriye'deki Zafer Açıklaması

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(ANKARA) - Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden saatler sonra Şam'a ulaşan El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü lideri Ebu Muhammed el-Colani, Emevi Camii'nde konuştu. Colani "Bu zalim tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı." ifadelerini kullandı.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden saatler sonra Şam'a ulaşan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Emevi Camii'nde konuştu. Suriye'de 20 yıldır bu anı beklediğini vurgulayan Colani açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye'deki hiçbir ev yok ki savaştan zarar görmemiş olsun, savaşa dahil olmamış olsun. Elhamdülillah savaş bitti zafer elde ettik. Bu zalim, tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı. Bugünden itibaren Suriye kurtuldu temizlendi. Bu zafer yetimlerin, dulların, şehitlerin zaferidir."