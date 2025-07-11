XUAN'EN, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesindeki Gongshui nehri çevresinde son yıllarda gece turizmi teşvik ediliyor. Bambu sallarla gezinti ve erimiş demir kullanarak havai fişek gösterileri gibi etkinlikler ve gösteriler, ziyaretçileri ışıklar altında ilçenin cazibesini yaşamaya davet ediyor.
Son Dakika › Güncel › Hubei'de Gece Turizmi Canlanıyor - Son Dakika
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