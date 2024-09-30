Hudeyde'de İsrail Saldırısında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi - Son Dakika
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Hudeyde'de İsrail Saldırısında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Husiler, İsrail'in Hudeyde'deki hava saldırısında ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının 57'ye çıktığını bildirdi.

30.09.2024 21:16
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Yemen'deki Husiler, İsrail savaş uçaklarının dün Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

???????Husilere ait El-Mesire televizyonu, Husilerin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Saldırıda ölenlerin sayısının 4'ten 6'ya çıktığı belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 57 olduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin dün yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hudeyde kentindeki iki liman ve iki elektrik santralini hedef aldığı ve bombardımanda 4 kişinin hayatını kaybettiği 49 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu saldırıları üstlendi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının Ras İsa ve Hudeyde limanlarında Husilere ait mevkileri hedef aldığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, petrol ticareti için kullanılan Hudeyde limanı ile elektrik santrallerini vurduğu kaydedildi.

Bunun Husilerin, İsrail'i hedef alan saldırılarına verilen bir "yanıt" olduğu ifade edilen açıklamada, hedef alınan limandan Husilerin İran'a ait askeri araç ve malzemeleri naklettiği ileri sürüldü.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da İsrail ordusunun Hudeyde limanında petrol tankerlerini hedef aldığını belirterek, limanda çıkan yangının fotoğraflarını yayınladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de bunun İsrail'in temmuz ayında düzenlediği saldırıdan daha "geniş ve kapsamlı" olduğu vurgulandı.

Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD dönüşü sırasında, Tel Aviv'in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurmuştu.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada da Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çaldığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı aktarılmıştı.

İsrail ordusu, temmuz ayında Husilerin Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ve bir İsraillinin öldüğü saldırının ardından Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hudeyde'de İsrail Saldırısında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi - Son Dakika

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