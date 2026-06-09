Hükümlülerin Üretimleri Sergilendi - Son Dakika
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Hükümlülerin Üretimleri Sergilendi

Hükümlülerin Üretimleri Sergilendi
09.06.2026 13:42
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Tekirdağ'da hükümlülerin hazırladığı el sanatları ve kıyafetler sergide görücüye çıktı.

Tekirdağ'da el sanatları, kıyafet dikimi ve resim eğitimi alan hükümlülerin hazırladığı ürünler sergide davetlilerle buluştu.

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ile Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hükümlülere yönelik düzenlenen kursların yıl sonu sergisi açıldı.

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programda konuşan Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Kurslar sonunda ortaya nitelikli çalışmalar çıktığını belirten Zeray, yıl boyunca yüzlerce hükümlünün eğitimlere katıldığını ifade etti.

Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Kaplan da kurslar sayesinde hükümlülerin meslek edindiğini, ürettikleri ürünlerin ekonomik kazanç sağlamalarına katkı sunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, davetliler tarafından gezildi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Deren Özkol, kurum müdürleri ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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