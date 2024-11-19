Hünerli Eller Dayanışma Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Hünerli Eller Dayanışma Merkezi Açıldı

Hünerli Eller Dayanışma Merkezi Açıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, kadınların ürettiği doğal ürünleri satışa sunan bir mekan olarak hizmete girdi. Merkez, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

19.11.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu merkez sadece ürünlerin satıldığı yer olmayacak; kadınlarımızın yetenekleriyle, tecrübeleriyle, birbirine katma değer sağladığı, birbiriyle yardımlaştığı, sosyal ve kültürel alanda da dayanışmanın gerçekleştiği bir alan olacak" dedi.

Gölbaşı'nda sağlıklı, organik ve hijyenik şekilde üretilmiş ürünlerin satışa sunulacağı Hünerli Eller Dayanışma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Tekin Bingöl, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çelenk göndererek desteklerini iletti.

Kadınların emeğiyle ortaya çıkan ve tamamen doğal ürünlerin yer aldığı Hünerli Eller Kadın Dayanışma Merkezi'nde pek çok ürün tüketiciyle buluşacak. Hünerli Eller Dayanışma Merkezi'nde kadınlar, üretimden satışa kadar tüm süreçlerde aktif rol alıyor. Merkezde; ev yapımı tarhana, erişte, mantı, reçel, salça, turşu ve közlenmiş sebzeler gibi pek çok ürünün yanı sıra özel sipariş üzerine hazırlanan börek ve baklava gibi ürünlerde de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Merkeze gelenler, ürünleri satın alabileceği gibi burada yer alan yeme alanında ürünleri tadabiliyor.

"Üreticiyi organik ürünleri yetiştirmesini teşvik edeceğiz"

Açılışta konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, merkezin kadınların ekonomik ve sosyal hayatlarına sağladığı katkılara dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dayanışmanın, emeğin ve kadın gücünün oluşturduğu Hünerli Eller Dayanışma Merkezi'nin açılışına hoş geldiniz. Burada sağlıklı, organik, hijyenik şartlarda ürünler üretiliyor. Bu merkez sadece ürünlerin satıldığı yer olmayacak; kadınlarımızın yetenekleriyle, tecrübeleriyle, birbirine katma değer sağladığı, birbiriyle yardımlaştığı, sosyal ve kültürel alanda da dayanışmanın gerçekleştiği bir alan olacak. Burada tatlı çeşitlerinden hamur çeşitlerine, turşusundan yaprak sarmasına kadar birçok ürün vatandaşlarla buluşacak. Bizim buradaki amacımız öncelikle, sağlıklı, organik hijyenik ürünleri Gölbaşılı hemşehrilerimizle, uygun fiyatla buluşturmak. Devamında da üreticiyi organik ürünleri yetiştirmesini teşvik edeceğiz. Belediyemiz bu ürünleri üreticiden alacak, aracıyı ortadan kaldırıp üretenle tüketeni buluşturacak. Daha da önemlisi kadınlarımızı teşvik edeceğiz. Hem kadınlarımız evlerine ekonomik katkı da bulunsun, hem de dayanışma içinde olsunlar, güçlerine güç katsınlar istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız."

Yakup Odabaşı, merkezin kuruluş aşamasında emeği geçen kadınlara ve belediye personeline teşekkür ederek, merkezin dayanışma ve sevgiyle büyüyeceğine olan inancını dile getirdi. Konuşmaların ardından merkezi gezen davetlilere el emeği ürünler ikram edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hünerli Eller Dayanışma Merkezi Açıldı - Son Dakika

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