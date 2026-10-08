Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri 6 Ekim'de kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri 6 Ekim'de kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerinin 6 Ekim'de kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Geminin ülkesi paylaşılmadı; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, hasar ve çevresel etki bilinmiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin 6 Ekim'de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Vurulan geminin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, hasar veya çevresel etki olup olmadığının ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDenizcilikİngiltereGüvenlikGüncel6 EkimDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri 6 Ekim'de kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu - Son Dakika
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