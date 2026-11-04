Hürmüz\'de dört tanker mayına çarptı, Devrim Muhafızları yangın çıktığını duyurdu

TAHRAN, 4 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı güneydeki yasak rota üzerinden geçmeye çalışan dört petrol tankerinin mayına çarptığını ve kural ihlali yapan bu tankerlerde patlamalar yaşandığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te yayımlanan çarşamba günkü habere göre, patlamaların ardından gemilerde yangın çıktı. Boğazdan geçmeye çalışan iki geminin daha durdurulduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları çarşamba günü hava savunma güçlerinin yerel saatle 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde uçan MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü de açıkladı. Düşürülen son İHA ile hava savunma güçlerinin son aylarda etkisiz hale getirdiği MQ-9 Reaper tipi İHA sayısının 56'ya yükseldiği kaydedildi.

Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD'ye son darbeyi indirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

Devrim Muhafızları salı günü yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Hemir üzerinde uçan ABD'ye ait iki insansız muharebe saldırı İHA'sını vurduğunu bildirmişti.