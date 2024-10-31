Husiler 202 Gemiyi Hedef Aldıklarını Duyurdu - Son Dakika
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Husiler 202 Gemiyi Hedef Aldıklarını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, Gazze'ye destek bahanesiyle 202 gemiyi İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait hedef aldı.

31.10.2024 23:46
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı 202 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.

Konuşmasında Husi, "İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemileri hedef alan Yemen cephesindeki deniz operasyonlarımız, Kızıldeniz'deki hareketliliğin seyrekleşmesine rağmen devam ediyor." dedi.

Bu hafta İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı 4 gemiye Sokotra Adası'nın doğusunda saldırı düzenlediklerini kaydeden Husi, detaylara ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Husi, Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 202'ye ulaştığını söyledi.

ABD, İngiltere ve İsrail'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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