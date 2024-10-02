Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı

Husiler, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak İsrail'e 3 seyir füzesi attıklarını duyurdu.

02.10.2024 12:17
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Husiler, İran'ın dün geceki füze saldırısı sonrasında İsrail'e misilleme amaçlı 3 seyir füzesi attıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "füze saldırısının işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Siyonist oluşumun derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldığını" kaydetti.

Seri, "Kudüs 5" tipi 3 seyir füzesinin ateşlendiğini ve hedeflerine başarıyla ulaştığını belirtti.

Söz konusu seyir füzelerinin ne zaman fırlatıldığını açıklamayan Seri, saldırı sonucu oluşan tahribatı İsrail'in gizlediğini öne sürdü.

Seri, ABD ve İngiltere'nin İsrail'i desteklemeyi sürmesinden dolayı bu ülkelerin bölgedeki çıkarlarını ateşe attıklarını dile getirdi.

Dün geceki füze saldırısından dolayı İran'ı tebrik eden Seri, konuşmasında Filistin ve Lübnan halklarının zaferi için İsrail'e karşı herhangi bir ortak askeri operasyona da hazır olduklarını duyurdu.

Husi Askeri Sözcüsü Seri, Gazze ve Lübnan'a saldırılar durana dek İsrail'e ve arkasındaki güçlere karşı askeri operasyonları genişletmekte tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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