Husiler Hudeyde'deki fabrikaya Suudi saldırısında 15 ölü 15 yaralı olduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler, Suudi Arabistan güçlerinin Hudeyde'deki El-Havlani sünger fabrikasını hedef aldığını ve kesinleşmemiş bilgilere göre saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkenin batısındaki Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Husilerin yönetimindeki Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırılan bilgilere göre, Suudi Arabistan güçlerinin Hudeyde'deki El-Havlani sünger fabrikasını hedef aldığı belirtildi.
Saldırıya ilişkin kesinleşmemiş bilgilere göre, olayda 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'deki çatışmalar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
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