Husiler, Suudi Arabistan'da El-Osmaniye ve Şedgum'u hedef aldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler, Suudi Arabistan'da El-Ahsa'daki El-Osmaniye Gaz Tesisi ile Doğu Bölgesi'ndeki Şedgum Gaz İstasyonu'nu hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada iki tesisin de belirtilen bölgelerde yer aldığı ifade edildi.
Husiler: Suudi Arabistan'da El-Ahsa'daki El- Osmaniye Gaz Tesisi ile Doğu Bölgesi'ndeki Şedgum Gaz İstasyonu'nu hedef aldık
Kaynak: AA
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