Husiler, Suudi saldırılarında 3 Eylül'den bu yana 72 kişinin öldüğünü ileri sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husiler, Suudi saldırılarında 3 Eylül'den bu yana 72 kişinin öldüğünü ileri sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'in çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 125 kişinin yaralandığını ileri sürdü. Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saldırıları Sana'daki basın toplantısında iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'in farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 125 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı yetkililerinin başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın bir aydır Yemen'in çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı iddia edildi.

Toplantıda, 3 Eylül'den bu yana düzenlenen söz konusu hava saldırıları sonucu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA
Sağlık BakanlığıSavaş ve ÇatışmaSuudi ArabistanPolitikaGüncelYemenEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 21:23:40. #7.12#
SON DAKİKA: Husiler, Suudi saldırılarında 3 Eylül'den bu yana 72 kişinin öldüğünü ileri sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei