Husilerin Lideri: Son Bir Yılda Abd, İngiltere ve İsrail'in Saldırılarında 82 Husi Öldürüldü

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SANA, 7 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yıl boyunca ABD, İngiltere ve İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 82 Husi savaşçısının hayatını kaybettiğini söyledi.

El-Husi söz konusu açıklamayı 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının birinci yılının arifesinde Husilere ait El-Mesira televizyonunda Pazar günü yayımlanan konuşmasında yaptı.

El-Husi, ölümlerin Gazze'deki savaşta İsrail'e karşı Hamas'ı desteklemek üzere İsrail kentlerine ve Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine yönelik saldırılar başlatmalarının ardından son 12 ay içinde gerçekleştiğini belirtti.

El-Husi, "Düşmanın 7 Ekim'den bu yana hava ve deniz yoluyla ülkemize gerçekleştirdiği 774 bombardımanda 82 şehit verdik ve 340 savaşçımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan El-Husi "İsrail'le bağlantılı 193 gemiye 1.000'in üzerine roket, insansız hava aracı ve tekne saldırısı" düzenlediklerini de vurguladı.

El-Husi, Gazze ve Lübnan'daki halka destek için gerilimi tırmandırma tehdidinde bulundu.