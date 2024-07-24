Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

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Avcılar'da yapılan bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu, gözaltına alındı ve tutuklandı. Kadiroğlu'nun vergi kaçakçılığı, kötü muamele ve özel belgede sahtecilik gibi 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

24.07.2024 14:25
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AVCILAR'da yapılan bir sokak röportajında, Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu, yakalanarak gözaltına alındı. Kadiroğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Avcılar'da bir iş yeri bulunan Zülfikar Kadiroğlu, sokak röportajında, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Hz. Muhammed ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırdı. Kullandığı ifadelerde Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu'nun yayınlanan röportajı, sosyal medyada büyük tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı bulunan Kadiroğlu'nu gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hz. Muhammed\'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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