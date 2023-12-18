 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin, "Eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
18.12.2023 - 13:42,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin, "Eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." dedi.

İmamoğlu, belediyenin Saraçhane'deki binasının meclis salonunda düzenlenen "Gençlik Meclisi ile Buluşma" programına katıldı.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin soru üzerine, "Her ne kadar ittifakımız olsa da bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım ne müdahil olurum. Sadece eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." diye konuştu.

İmamoğlu, İYİ Partinin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisi açısından son yıllarda çok özel kararlara ve başarılara imza atmış bir siyasi parti olduğunu söyledi.

"Umarım kendi içlerinde sağlıklı bir süreci sulh içerisinde bir süreci yaşarlar, yaşatırlar." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Onun dışında meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi de onların kişisel kararlarıdır. Kendileri için 'hayırlısı olsun' diyorum. Elbette bugüne kadar hizmet sundular, İYİ Parti grubunda. Ben İYİ Parti grubunun İstanbul'a sunmuş olduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım. Çok dayanışma ve karşılıklı istişare içerisinde il başkanları olsun, görev almış ve şu anda alan, belediye meclis üyeleri olsun, istişare içerisinde bir süreç yönettik. Bu duygularla kendilerini buradan selamlamış oluyoruz."

İmamoğlu, bir basın mensubunun İYİ Partiden kendisine "CHP Eş Başkanı" şeklinde yakıştırmalar yapıldığını aktarması üzerine, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor." ifadelerini kullandı.

"Her siyasi partinin İstanbul Büyükşehir adayına saygı duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan temayül yoklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da belli ki farklı siyasi partilerin çoklu bir İstanbul adayları yarışı olacak. Bu fayda getirir. Farklı düşüncelerin, farklı bakış açılarının yarışabildiği bir zeminin varlığını önemsiyorum. Umarım o fikirlerin daha iyi tartılıp ölçülebildiği bilgi alma ortamlarının varlığıyla daha güçlü bir demokrasi şölenine dönüştüğü bir İstanbul seçimini yaşarız. Ama söylüyorum. Elbette ki her siyasi partinin İstanbul Büyükşehir adayına saygı duyuyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement