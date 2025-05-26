İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye gelerek bilgi almak istedi. Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmeyince ortalık karıştı. Adliye görevlileri ile Aslan arasında tartışma yaşandı.
Aslan tehditler savurup parmak sallayarak, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim." dedi. Daha sonra İBB Başkanvekili Aslan'ın geçişine izin verildi.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı - Son Dakika
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