İbb Davası'nda 48'inci Gün Başladı...

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 48'nci günü, iş insanı ve reklamcı Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 48'ıncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Tutuklu sanıklar alkışlarla duruşma salona girdi. Tutuklu sanıklardan Serap Karay'ın doğum günü olduğu için tüm salon "İyi ki doğdun Serap" diyerek Karay'a seslendi. Geçen hafta İmamoğlu'nun doğum gününde yaşanan kriz ardından bugün, salona döviz sokulmasına izin verilmedi.

İmamoğlu da salona alkışlarla girdikten sonra tutuklu kadın sanıkların yanına giderek tek tek selamlaştı ve Karay'ın doğum gününü kutladı.

Duruşma, saat 10.55'te tutuklu iş insanı ve reklamcı Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı.