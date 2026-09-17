İBB Davası\'nda 83\'üncü gün Silivri\'deki yeni salonda başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda 83'üncü gün, Silivri'de inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görüşen davanın 83'üncü günü başladı.

Duruşmada ilk olarak İSFALT çalışanı Ahmet Savaş savunma yaptı. Duruşma, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.